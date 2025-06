Falcetto e spighe. I ragazzi della coop mietono il grano

Continuano le attività del progetto di Coldiretti con la cooperativa sociale ’I Frutti dell’Albero’ di Fossanova San Marco. In questi giorni di raccolta del grano nei campi, è stato mietuto anche il grano che a novembre scorso i ragazzi del laboratorio della cooperativa avevano seminato insieme alle donne, ai giovani ed ai senior di Coldiretti Ferrara.

Un’esperienza di interazione con la terra, con i semi, che è continuato nel corso di questi mesi, con il tutoraggio costante di Campagna Amica nel seguire il ciclo di crescita del grano, sino ad arrivare alla data fatidica della raccolta delle spighe già secche. La rievocazione della raccolta ha visto l’utilizzo di un falcetto per tagliare i gambi di grano, formare i piccoli covoni per arrivare poi alla sgranatura manuale, anche in questo caso per scoprire le sensazioni tattili del contatto con le spighe, con i culmi, ed effettuare la sgranatura appunto, rivelando i chicchi di grano maturo, da liberare dalle impurità soffiando tra le mani e passando nel crivello, fino ad ottenere il raccolto pronto per fare la farina.

Ed anche diversi tipi di farina (bianca ed integrale) sono stati utilizzati per far percepire la diversa consistenza, il diverso colore, mettendo letteralmente le mani in pasta. Il percorso condiviso tra i movimenti di Coldiretti Ferrara e la cooperativa continuerà anche nei prossimi mesi, tra esperienze di pittura naturale e la semina di verdure autunnali, con attività di coinvolgimento dei ragazzi, dei genitori e dei loro tutor.