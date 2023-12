Fallita la truffa del falso avvocato. Anziana salvata da una vicina di casa

Le vie della truffa sono infinite. Dalla tecnica della “cauzione” a quella della “perdita di gas’, sono infatti innumerevoli le strategie adottate da delinquenti per raggirare le persone. Non solo anziane, per la verità. Tuttavia, le truffe agli anziani dilagano nella provincia ed è difficile a volte riconoscerle e difendersi. Le persone anziane e sole sono evidentemente le più colpite. I ladri scelgono i più disparati travestimenti ed escogitano inganni di ogni genere per raggirare le vittime. A Portomaggiore sono stati sette, negli ultimi 10 giorni, i tentativi di truffa. Spesso la vittime non denunciano ai carabinieri perché si vergognano, e quindi questo numero potrebbe lievitare. La truffa, che si sta ripetendo, inizia con una chiamata da parte di un “avvocato” che con voce gentile ma ferma, informa la vittima che il proprio figlio o nipote è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il copione prosegue con la richiesta di denaro per garantire cure mediche o assistenza legale al figlio con la promessa che un “avvocato” (o un’altra figura simile) passerà a breve per ritirare i soldi. Presi dall’ansia, non viene da pensare ad altro che aiutare il proprio caro, pagando il debito. A Portomaggiore, per ora, nessuna delle vittime ha consegnato i soldi, grazie alle iniziative di sensibilizzazione dei carabinieri della compagnia locale, che hanno messo in guardia gi anziani. In un caso però è stata determinante una vicina di casa che ha salvato un’anziana da un raggiro del falso avvaocato. Fra le truffe che si stanno ripetendo anche quella dell’’amico di famiglia. “Carissimo, che piacere rivederla” … in questo modo i truffatori si fingono amici o conoscenti dei figli o dei nipoti delle vittime e sostengono che questi gli devono dei soldi. Convincono quindi gli anziani a dare loro del denaro. In questo caso i malcapitati sono spinti a pagare dalla preoccupazione per i loro cari.