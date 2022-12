Falsa sentenza, la condanna diventa definitiva

Diventa definitiva la condanna a carico dell’avvocato Riccardo Caraceni, professionista accusato di falso per aver prodotto una sentenza fasulla. A chiudere il caso è stata la quinta sezione penale della corte di Cassazione con il pronunciamento emesso alcune settimane fa. Gli ‘ermellini’ hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’imputato attraverso il suo difensore, il collega Carlo Bergamasco. La decisione della Suprema corte ha quindi ‘cristallizzato’ la sentenza della corte d’Appello, la quale aveva a sua volta confermato la condanna a dieci mesi di reclusione (pena sospesa) stabilita dal tribunale di Ferrara. A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, Caraceni dovrà pagare le spese processuali e la somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

La vicenda conclusa a novembre davanti alla Cassazione era iniziata nel 2015, quando una donna che vive in provincia si era rivolta all’avvocato finito sotto inchiesta. L’intento della cliente era di ottenere il risarcimento dei danni da un architetto che, a suo dire, non aveva eseguito come avrebbe dovuto la pratica di ristrutturazione di un’abitazione. Da qui è iniziata l’odissea della ferrarese che, periodicamente, chiedeva all’avvocato Caraceni come stesse evolvendo la causa. Due anni di andirivieni che si erano conclusi con la presentazione da parte dell’avvocato di una sentenza civile di condanna al risarcimento dei danni. Ma qualcosa in quell’atto non ha convinto la cliente. La donna si è così rivolta al tribunale estense con gli estremi della sentenza mostratale, solo per scoprire che lei con quel documento – rivelatosi falso – non aveva niente a che fare. Inevitabile la decisione di rivolgersi ad un altro legale, l’avvocato Davide Bertasi, per chiedere giustizia.

Sono così iniziate le indagini coordinate dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino. L’inchiesta ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per i reati di infedele patrocinio, falso in atto pubblico e truffa aggravata. Contestazioni piuttosto pesanti per le quali Caraceni è stato processato con rito abbreviato davanti al giudice dell’udienza preliminare. In primo grado il legale era stato condannato a dieci mesi di reclusione e al pagamento di 7.500 euro di multa per il solo reato di falso in atto pubblico, mentre era stato assolto per gli altri due capi di imputazione. Sentenza confermata in corte d’Appello e, infine, resa inappellabile dalla decisione della corte di Cassazione.

f. m.