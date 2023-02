Falsa testimonianza al processo Placati, Tarascio finisce nei guai

BONDENO

Non ha confermato in aula, davanti alla Corte di Assise, quanto raccontato alla polizia penitenziaria prima e ai carabinieri poi sull’omicidio di Rossella Placati. Stefano Tarascio, noto per le numerose inchieste in cui è accusato e già in molte condannato per truffe on-line, aveva infatti segnalato che Doriano Saveri, in carcere a Ferrara con lui, aveva di fatto confessato di avere ucciso la ex compagna. Entrando anche nei dettagli di che cosa sarebbe avvenuto quella sera nella casa dove poi Placati fu trovata barbaramente assassinata. Racconto che poi lui e un altro detenuto, Antonio De Carlo, al secolo Tonino spara-spara, avevano vergato in una descrizione scritta. Ma al momento di doverlo spiegare di nuovo in tribunale, davanti alla Corte di Assise che ha poi condannato Saveri all’ergastolo, Tarascio ci ha ripensato e non ha risposto alle domande dei pm e del giudice. Celandosi dietro molti ’non ricordo’. Tanto che la procura ha poi provveduto a indagarlo per falsa testimonianza: indagine chiusa in pochi mesi e che dovrebbe concludersi con la richiesta di patteggiare la pena per falsa testimonianza, appunto. Tarascio nel corso di quell’udienza davanti alla Corte, addirittura non rispose neanche alla domanda se la spiegazione dell’omicidio vergata in una denuncia scritta era stata scritta di suo pugno, non rispondendo alla domanda se riconosceva la sua calligrafia.

