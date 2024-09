False generalità, straniero nei guai

Due giornate di controlli a tappeto, nella settimana appena conclusa, da parte degli agenti delle volanti. I poliziotti della questura sono stati supportati dai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna per svolgere alcuni servizi finalizzati al contrasto dei reati tra il centro e la zona Gad, con particolare attenzione alle zone di piazza Travaglio, via Baluardi oltre alla Galleria Matteotti, piazza della Cattedrale e giardini di viale Cavour e zone limitrofe. Sotto la lente anche il piazzale della Stazione, piazzetta Castellina, viale IV Novembre e zone limitrofe. Durante i servizi sono state identificate complessivamente 79 persone di cui 28 con precedenti di polizia e controllati otto veicoli. Uno straniero è stato denunciato per aver fornito false generalità.

I servizi continueranno anche nelle prossime settimane.