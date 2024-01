False griffe e resistenza. Arrestato dai carabinieri

È finito nei guai, un cinquantottenne di origini straniere, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per ricettazione e possesso di merce contraffatta. L’episodio è avvenuto a Porto Garibaldi, nel primo pomeriggio di domenica scorsa. Erano da poco passate le 14, quando una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi ha notato la presenza del venditore nei pressi del molo della località comacchiese. Sul marciapiede, luogo di transito per i turisti domenicali, l’uomo aveva esposto una ventina di giacconi delle più note marche contraffatte. I militari, a quel punto, si sono avvicinati al cinquantottenne che, quando li ha visti, ha tentato di fuggire.

Quando i carabinieri hanno cercato di fermarlo per controllarlo e identificarlo, l’uomo non ha esitato a spintonarli e a strattonarli, nel tentativo di darsela a gambe. Ma il suo tentativo è fallito. Infatti, gli uomini dell’Arma sono riusciti ben presto ad immobilizzare il cinquantottenne e ad arrestarlo. Secondo quanto si è appreso, né i carabinieri, né l’arrestato hanno riportato ferite. Contestualmente, i giubbini con marchi contraffatti sono stati posti sotto sequestro. Il venditore, come disposto dal Pm di turno, è stato accompagnato presso la camera di sicurezza. Nella mattinata di ieri, l’arresto del cinquantottenne è stato convalidato, mentre l’udienza è stata rinviata. Nel pomeriggio del 15 gennaio scorso, invece, i carabinieri della Stazione di Mesola hanno arrestato in flagranza di evasione una 49enne che, da sabato scorso, si trovava agli arresti domiciliari per i reati di rapina ed estorsione in concorso, nell’ambito di una attività investigativa condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Adria e coordinata dalla Procura di Rovigo. La donna, la quale era apparsa fin da subito insofferente di domiciliari, nel primo pomeriggio di lunedì scorso ha ben pensato di allontanarsi senza autorizzazione da casa venendo però controllata, condotta in caserma ed arrestata dai militari del posto. Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pm di turno presso la Procura di Ferrara, la donna è stata portata alla Casa Circondariale di Bologna in attesa del giudizio di convalida. L’arresto, nella mattinata di ieri, è stato convalidato e la donna è stata sottoposta ai domiciliari.

Valerio Franzoni