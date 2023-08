Falsi addetti di Clara "Attenti alla truffa"

Clara mette in guardia i cittadini da tentativi di truffa. Da parte della società con sede a Copparo, che gestisce la raccolta dei rifiuti in diciannove Comuni del Ferrarese, è stato emesso ieri un importante comunicato: " Alcuni utenti segnalano di aver ricevuto telefonate, sulla propria linea fissa, da parte di sedicenti addetti Clara che chiedono di passare al loro domicilio per consegnare sacchetti. Ricordiamo che Clara non consegna sacchetti a casa, ed eventuali attività che prevedano visite a domicilio (per esempio la consegna di contenitori rigidi) vengono in ogni caso sempre comunicate preventivamente tramite i canali ufficiali dell’azienda. Si consiglia, in caso di sospetta truffa, di segnalare immediatamente".