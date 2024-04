Falsi certificati in carcere, prima udienza

Si è aperta e chiusa in pochi minuti la prima udienza del processo che vede imputata Carmen Salvatore, medico 55enne in passato in servizio all’Arginone. La donna (difesa dall’avvocato Renato Jappelli) deve rispondere davanti al giudice di quel presunto giro di falsi certificati firmati allo scopo di far uscire dal carcere alcuni detenuti. La donna è accusata di induzione indebita a dare o promettere utilità, falso (quest’ultimo in concorso con i detenuti che avrebbero usufruito dei presunto falsi documenti) e peculato. Ieri mattina, davanti al collegio giudicante, si è celebrata l’udienza filtro. Affrontate le questioni preliminari, il tribunale ha rinviato al 23 maggio per conferire l’incarico al tecnico che si occuperà della trascrizione delle intercettazioni. Secondo l’impianto accusatorio, durante il suo periodo di lavoro a Ferrara (maggio 2021-marzo 2022) la dottoressa avrebbe prodotto certificati che attestavano patologie inesistenti (attacchi ischemici o problemi alla vista), ma sufficienti per richiedere il ricovero in ospedale e quindi l’uscita dal carcere per alcuni detenuti. I quali l’avrebbero lautamente ricompensata. Non solo. Nel periodo in cui era in servizio alla casa circondariale estense, Salvatore avrebbe fatto entrare un cellulare in carcere e cercato di far avere della droga a un detenuto.