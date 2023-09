Falsi vaccini, nuovo giro di patteggiamenti. Attesa per gli sviluppi sulle due dottoresse

Si profila all’orizzonte un nuovo ‘giro’ di patteggiamenti per gli indagati coinvolti nella maxi inchiesta sui falsi vaccini (operazione ‘Red Pass’) che vede come principali protagoniste le dottoresse Chiara Compagno e Marcella Gennari, oltre all’assistente di quest’ultima, Francesca Ferretti. Mentre il filone investigativo principale sui due medici è giunto alla conclusione delle indagini ed è ora in attesa delle mosse della procura in merito alla richiesta di rinvio a giudizio, una trentina di indagati (su un totale di circa 160 pazienti che hanno usufruito del ‘servizio’, chi pagando e chi no) potrebbe definire a breve la propria posizione – come in molti hanno già fatto negli scorsi mesi – concordando la pena davanti al giudice.