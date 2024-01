Falso poliziotto costringe una giovane a versare diecimila euro

L’ha contattata via sms per informarla che era necessario fare alcune operazioni per bloccare un bonifico di diecimila euro che era partito dal suo conto corrente. Mettendo non poco in allarme la giovane. A tal punto che quando è stata poi è stata contattata telefonicamente dal truffatore, che si era spacciato per un operatore dell’Ufficio antifrode della polizia postale, ha seguito pedissequamente le sue istruzioni. La ragazza, probabilmente spaventata, ha eseguito ogni operazione indicata dal fantomatico operatore dell’Ufficio antifrode. Istruzioni che sarebbero servite per bloccare i soldi che le erano stati sottratti con l’inganno. Peccato che proprio in quel momento si stava consumando la reale truffa. L’uomo, che poi è stato individuato in un uomo di 37 anni della provincia di Napoli, ha iniziato a darle inidicazioni per compiere alcuni atti che alla fine sono serviti per far pagare alla donna, per ben due volte, la cifra di cinquemila euro. La giovane seguendo le istruzioni che le dava l’uomo al telefono, che lei credeva essere il suo salvatore, ha ricaricato per ben due volte una carta PostPay. Alla terza richiesta, la ventottenne si è insospettita e ha deciso di riabbassare il telefono, ma ormai i quasi diecimila euro se ne erano andati. A quel punto ha deciso di rivolgersi alla ’vera’ polizia postale per sporgere denuncia. Da qui sono iniziate le indagini della procura di Ferrara che hanno portato a individuare il trentasettenne campano, che è poi stato indagato per truffa.

Dalla polizia postale, comunque, tornano a ricordare di fare molta attenzione a chi contattata telefonicamente e soprattutto a chi dà istruzioni via telefono per compiere alcune operazioni, perché di solito questo comporta il ricaricare le carte dei truffatori.

cri.ru.