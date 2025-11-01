Falso profilo su un sito di incontri: vicini di casa accusati di stalking, 2 indagati

Ferrara, 1 novembre 2025 – Insulti e minacce via social, richieste insistenti e intime, appostamenti, inseguimenti e, da ultimo, un falso profilo su un sito di incontri nel quale si offrivano prestazioni sessuali a nome della presunta vittima. Sono solo alcune delle condotte che la procura contesta a un uomo e una donna residenti in provincia, lui di 48 e lei di 66 anni. I due sono indagati a vario titolo per stalking, diffamazione, sostituzione di persona e simulazione di reato. I fatti finiti sotto la lente degli inquirenti si sarebbero verificati tra il 2022 e il 2025 ai danni di una vicina di casa dei due protagonisti, assistita dall’avvocato Giacomo Forlani. Sulla vicenda, il pubblico ministero Silvia Clinca ha di recente chiuso le indagini e ora, dopo che i difensori avranno messo in campo le loro strategie, dovrà valutare se proseguire con la richiesta di rinvio a giudizio e il successivo processo oppure se chiudere il caso.

Ma veniamo alle contestazioni mosse dalla procura. Per quanto riguarda l’ipotesi di stalking, della quale rispondono entrambi, i due indagati avrebbero tempestato di messaggi di insulti e minacce la presunta vittima. In alcuni di essi avrebbero manifestato l’intenzione di colpirla con un sasso avvolto in un asciugamano per non lasciare segni o di stordirla per poi abusare sessualmente di lei. Ma non è tutto. I due le avrebbero inoltre chiesto con insistenza foto e biancheria intima, l’avrebbero ripetutamente inseguita al suo rientro a casa dal lavoro e avrebbero cosparso di olio le scale della sua abitazione. Seguendo l’impianto accusatorio, l’uomo si sarebbe poi reso responsabile della creazione di un account su un sito di incontri a nome della presunta vittima, oltre ad avere pubblicato sui social messaggi nei quali offriva prestazioni sessuali facendo credere che provenissero effettivamente dalla malcapitata.

Per questa vicenda, la procura ipotizza a carico del 48enne i reati di diffamazione e sostituzione di persona. L’ultima contestazione riguarda invece la sola 66enne. Secondo il pubblico ministero, la donna avrebbe sporto denuncia ai carabinieri affermando falsamente di essere stata vittima di una sostituzione di persona. In particolare, alcuni sconosciuti avrebbero utilizzato in maniera indebita alcuni profili social con il suo nome, circostanza però smentita dalle indagini. Il tutto, sostiene la procura, al fine di sfuggire all’accusa di stalking.