Falstaff e comari domani sera alla Pandurera

Va in scena domani alle 21 in Pandurera ‘Falstaff e le allegre comari di Windsor’, opera di William Shakespeare che vede in scena Edoardo Siravo. Volto noto della tv in produzioni famose come "Vivere", "Linda e il brigadiere", "Un posto al sole", "Il commissario Rex", "Provaci ancora prof!", "il maresciallo Rocca", "Distretto di Polizia" e "Le Fate Ignoranti – la serie", diretta da Ferzak Ozpetek, Siravo è anche doppiatore, prestando la voce a Gérard Depardieu, Christopher Reeve, Michael Keaton e Jeremy Irons. Pluripremiato, nel 2019 ha vinto il Premio Spoltore Ensemble come miglior attore per lo spettacolo teatrale Aspettando Godot di Maurizio Scaparro e a luglio 2020, a Pescara, è stato insignito del Premio Flaiano alla carriera. Notevole anche il suo impegno istituzionale dove spicca, dal 2018 il suo ruolo di Presidente della Fondazione Nicolò Piccolomini per l’Accademia d’Arte Drammatica che ha per scopo il ricovero di artisti drammatici indigenti e l’elargizione in denaro a favore di artisti drammatici indigenti.