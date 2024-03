Famia ad Magnavaca, il dialetto sale sul palco

LIDO DEGLI SCACCHI

Nei giorni 11,12 e 13 aprile, alle 20.45 alla aala Berba del Village Florenz in Lido degli Scacchi, la Famia ad Magnavaca, storica associazione culturale di Porto Garibaldi (di cui porta l’antico nome) che da quasi mezzo secolo si occupa della conservazione di dialetto e tradizioni anche e soprattutto attraverso il teatro, torna con una nuova commedia dialettale dal titolo ‘An m’arcord pieu niant – chi ha investito Paperino?’. Tre atti comici nei quali gli attori del gruppo storico, cui si aggiungono alcuni esordienti, si avvicenderanno sul palco con gag esilaranti e situazioni improbabili che daranno vita ad un intreccio inimmaginabile e grottesco.

La commedia, scritta e diretta da Alessandro Pierotti, sarà interpretata sul palco da Ornella Senni (nei panni di Domenica), Luigi Ghirardelli (Prosperino), Florinda Bonazza (Benedetta), Sara Bonazza (Ginevra), Dante Bertarelli (Gustavo), Nicoletta Cavalieri (Merope), Michela Bergamini (Venerdì), Angelo Farinelli (Gerardo), Alice Reale (Maga La Cozza), Nicola Bonazza (Don Marsiglia) e Andreina Guidi (dott. Calamari), con Irene Baldacci e Mirella Bonazza aiuto regia e scenografia, costumi e fonica a cura della Famia ad Magnavaca. Buon umore quindi, com’è nella tradizione da sempre del gruppo, un’occasione per la comunità per ritrovarsi, socializzare e riconoscersi nel dialetto, uno scrigno all’interno del quale riposano aneddoti, tradizioni, l’identità di una popolazione e del toponimo. La prevendita biglietti è in corso al Mobilificio Carli di Porto Garibaldi, Piazza Don Giovanni Verità n°9 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; il sabato dalle 9 alle 12.30): telefono 0533 327313.

v.f.