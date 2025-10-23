Famiglia distrutta dal monossido, a dare l’allarme il datore di lavoro: “Da giorni non davano notizie”

Ferrara, 24 ottobre 2025 – La loro morte, silenziosa, causata probabilmente da un killer che non lascia scampo, il monossido di carbonio. E i loro corpi senza vita da giorni in casa, senza che nessuno si fosse accorto di nulla. A dare l’allarme, finalmente, il datore di lavoro di una delle tre vittime, il 51enne Nicolae Balanuta, che da tempo non si faceva più sentire. Con lui, a subire la stessa tragica fine, la moglie Elena 47 anni e la figlia Alina di 28, tutti originari di Ferrara, vicino al Barco. Teatro della tragedia, che ha distrutto una famiglia, via Cesare Battisti, a Paviole di Canaro, nel Rodigino. Dopo le segnalazioni del datore di lavorio e dei colleghi, a scoprire i corpi senza vita, i vigili del fuoco, intervenuti mercoledì notte, intorno alle 23, su richiesta dei carabinieri. In casa oltre alle vittime, c’era anche il gatto, a cui è toccata la stessa terribile sorte dei padroni.

Nicolae Balanuta (a destra) e, accanto, la moglie Elena con la figlia Alina. I tre sarebbero stati sorpresi nel sonno

Una tragedia che ha scosso un’intera comunità. Anche nel Ferrarese i Balanuta avevano tanti amici: la famiglia aveva abitato per alcuni anni al Barco, in un condominio di via Padova, poco distante dal ponte sul fiume Po. Sulle cause di questa tragedia, sono in corso le indagini. Ma già nelle prime ore, gli inquirenti hanno escluso che dietro i decessi ci fossero delle violenze. Non sono stati, infatti, trovati traumi sui corpi riconducibili ad un’aggressione. Per ora l’ipotesi più plausibile è che siano morti per asfissia da monossido. Gli operatori, infatti, muniti di dispositivi di rilevazione dei gas, durante il sopralluogo all’interno della casa, hanno riscontrato la presenza del maledetto killer silenzioso. Il tutto sarebbe stato originato da una caldaia difettosa. Le salme sono già a disposizione dei parenti per i funerali.

L’abitazione dove è avvenuta la tragedia, accanto i carabinieri arrivati per i rilievi e il sindaco Davì

La famiglia Balanuta ha abitato a Ferrara dal 2017 al febbraio 2021. Nel 2019 avevano acquistato una casa singola nel Comune di Canaro in località Paviole, effettuando alcuni lavori di ristrutturazione, per poi trasferisci definitivamente nel 2021. L’abitazione dove è avvenuta la tragedia, si trova sull’ultimo tratto della via Cesare Battisti, nella frazione di Paviole, il tutto ad un centinaio di metri dall’argine del fiume Po e in prossimità della Strada Statale 16. In questo piccolissimo contesto residenziale, alcune case singole, con famiglie straniere dell’est e residenti storici. Durante l’intervento di vigili del fuoco e carabinieri, vicini sono usciti per capire cosa fosse successo: “Persone gentili ed educate – raccontano –. Si erano fatti volere bene da tutti. Da qualche anno abitavano qui, e non hanno mai dato alcun fastidio. Una tragedia immane quella che si è abbattuta su questa famiglia”. Dalla casa confinante con quella dei Balanuta, sii affaccia alla finestra Giancarla Merlarati, residente storica: “Una grande tristezza pervade tutti noi – allarga le braccia sconsolata –. Se ne sono andate delle persone a modo. Parlavo spesso con la moglie, una donna disponibile e gentile. Tra l’altro il loro gatto veniva anche da me. Quel povero animale ha fatto la stessa fine dei padroni. Siamo tutti molto dispiaciuti: dopo la morte è cambiato qualcosa. Non sarà più la stessa cosa vivere qui”. Il sindaco del Comune di Canaro, Alberto Davì si è precipitato sul posto dopo la notizia delle tre vittime. “Questa tragedia lascia senza parole e mi rattrista profondamente – ha detto il primo cittadino – e con me tutta la comunità locale. Un destino crudele ha colpito una famiglia della frazione di Paviole di Canaro. La loro morte è dovuta probabilmente a un terribile incidente, che ci lascia senza parole. La famiglia, di origine moldava, che avevo recentemente conosciuto in occasione dell’ottenimento della cittadinanza italiana. La prima ad ottenerla era stata la figlia nel 2023, mentre la mamma soltanto qualche settimana fa. Il marito, invece, aveva detto che era in procinto di ultimare l’iter. Un nucleo familiare – prosegue il sindaco Davì – che si era felicemente integrato nella nostra comunità, ed era molto apprezzato per la gentilezza e tranquillità. Desidero esprimere, a nome di tutti i miei concittadini, le più sentite condoglianze ai familiari in attesa di incontrarci personalmente”.