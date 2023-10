"Famiglia e nascite sono priorità". La ministra Roccella a Bosco Mesola

BOSCO MESOLA

Un sabato intenso ieri a Bosco Mesola in occasione della XXI Sagra del radicchio e Fiera della Beata Vergine del Rosario. La quattro giorni di valorizzazione delle tipicità territoriali con ingrediente principe l’ortaggio rosso ha registrato la presenza della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella. Ad accoglierla le famiglie dell’associazione Più Felici Aps,presieduta da Silvia Dalpasso, il dirigente scolastico di Goro e Mesola Gianluca Coppola, il presidente della Provincia e sindaco di Mesola Gian Michele Padovani con alcuni membri di giunta e le sindache di Codigoro con Alice Sabina Zanardi, Goro con Marika Brugnoli e Ostellato con Elena Rossi, nonché vice presidente dell’ente parco. "Il governo ha messo al centro delle proprie priorità le famiglie, la natalità e le pari opportunità - ha esordito Roccella - lo abbiamo dimostrato con la prima finanziaria e lo faremo anche con la seconda finanziaria che a breve andremo ad approvare. E’ bello vedere come la rete delle famiglie riesce a organizzarsi e a dare vita alle buone pratiche. E’ proprio nell’ambito famigliare che ognuno di noi affronta le proprie problematiche di salute attraverso la famiglia e le reti famigliari. Oggi queste reti cominciano però a smagliarsi. Abbiamo infatti un problema di natalità, il 30 % delle famiglie sono famiglie anagrafiche, cioè composte da una persona sola, altro 30% sono formate da coppie senza figlia e solo un ulteriore circa 30% è formata soprattutto da un solo figlio".

La ministra ha poi parlato del modello famiglia italiana, oggi in crisi, perché non si fanno figli. "La denatalità porta tantissimi problemi, dalla solitudine alla sostenibilità al tema delle pensioni, dal sistema sanitario allo spopolamento dei territori. Questo governo pone l’accento sulle pari opportunità per creare le condizioni in modo che le coppie possano fare i figli che desiderano". La ministra ha proseguito facendo altri esempi di investimenti che il governo vuole fare a favore delle famiglie, anche in termini di servizi. Il sindaco Padovani, nel suo intervento ha chiesto aiuti per il sostegno delle 170 ore dei ragazzi dell’associazione "Più felici", "perché il Comune di Mesola - ha spiegato Padovani - riesce a coprirne solo 70 delle 170 ore. Una copertura importante per il futuro dei ragazzi. La regione Emilia Romagna sta investendo sui servizi alle famiglie. Un obiettivo ribadito dall’assessore regionale al bilancio Paolo Calvano.

Guendalina Ferro