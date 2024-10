Famiglia occupa una casa disabitata. I residenti: "Temiamo per la sicurezza"

Entrano abusivamente in un’abitazione e la occupano. Un raid che ha fatto esplodere la rabbia dei residenti. Ha dell’incredibile la vicenda avvenuta martedì al Barco. Siamo in via Adelaide Ristori, un strada di abitazioni a schiera ‘ex popolari’, ma ora acquistate da famiglie che le abitano da tempo. Martedì i residenti di questo tranquillo contesto hanno segnalato ai carabinieri l’intrusione di tre persone in una casa, disabitata da quasi dieci anni. Due di questi si sarebbero arrampicati al piano primo e avrebbero scardinato una finestra, rompendo anche il vetro, per poi entrare mentre la donna faceva il ‘palo’. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Arma, che ha cercato di convincere i tre a uscire, ma senza successo. L’accaduto ha creato un clima di inquietudine e rabbia. Nella mattinata di ieri, inoltre, c’è stato un intervento dei servizi sociali per tentare di risolvere la situazione. Nel corso della giornata, una residente sarebbe anche stata minacciata verbalmente da uno degli occupanti.

Insomma, una situazione che ha spinto gli abitanti di via Ristori a manifestare il proprio sconcerto. "Ci sentiamo impotenti – raccontano –. Ignoti che entrano in una casa altrui e non si riesce a farli uscire. Siamo davvero attoniti, ma soprattutto preoccupati. Viviamo qui da decenni e non era mai successa una cosa simile. Qui ci vivono famiglie con bambini e ora abbiamo paura, non sappiamo cosa potrà accadere". Dai residenti un appello alle istituzioni: "Auspichiamo che sia trovata una soluzione quanto prima. Vogliamo e chiediamo che si intervenga e venga ristabilita la legalità".

Mario Tosatti