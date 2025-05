Famiglia vive in auto. Accolta in caserma

L’altro ieri pomeriggio una pattuglia dei carabinieri impegnata nel quotidiano controllo del territorio si è imbattuta in un’auto parcheggiata vicino a un centro commerciale all’ingresso della città. Fin qui nulla di strano, se non che all’interno di quell’abitacolo c’era una famiglia costretta a vivere in condizioni al limite. Nella vettura c’era pure una bambina di due anni e la madre incinta. I militari hanno subito soccorso il nucleo familiare accogliendolo in caserma. Qui li hanno rifocillati e, attraverso gli assistenti sociali, trovato un tetto temporaneo alla famiglia. Un gesto nobile da parte degli uomini dell’Arma.