Famiglie bisognose, sì al Protocollo con Hera per chi non può pagare

TERRE DEL RENO

Durante l’ultimo Comitato di distretto del comparto ovest della provincia, è stato approvato all’unanimità un protocollo, portato all’attenzione dal comune di Terre del Reno, da sottoscrivere con Hera spa, che gestisce i servizi acqua, rifiuti, teleriscaldamento, gas ed energia elettrica, per affrontare i fenomeni, sempre crescenti, della morosità nel pagamento delle bollette e del conseguente distacco delle utenze, per le fasce più fragili della popolazione. Con questo accordo tra Hera ed i Comuni di Cento, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda (Bondeno è già operativo), all’inizio di ogni anno la Gafsa di Cento trasmetterà a Hera l’elenco delle persone seguite dai Servizi, in particolare difficoltà economica e l’azienda invierà alle municipalità i preavvisi di sospensione delle forniture, corredati del debito, così che si possa affrontare il problema e fornire alle famiglie un concreto aiuto, prima del distacco dell’utenza. Allo scopo, sono previsti 21 giorni per accordi specifici tra i Servizi Sociali e l’Ente Gestore, così da avere il tempo per gestire la situazione e impostare rateizzazioni del debito, senza interessi. "Siamo molto soddisfatti della sottoscrizione di questo Accordo – affermano il sindaco di Cento Edoardo Accorsi, i vicesindaci di Bondeno e Terre del Reno Francesca Piacentini e Filippo Marvelli, gli assessori di Vigarano e Poggio Renatico Francesca Lambertini e Piergiogio Brunello - E’ un altro tassello importante per la tutela delle famiglie più in difficoltà".