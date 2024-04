Famiglie e bambini in festa . Uova e divertimento in galleria

Nei giorni scorsi alla Galleria Saquegna, la Proloco del Gambero di Cento ha organizzato, per il quinto anno, un pomeriggio di festa per i bambini, durante il quale è stato distribuito loro gratuitamente un uovo pasquale di cioccolato fino ad esaurimento del dolce regalo. Il tutto, rallegrato anche dalla presenza di alcune figure animate pasquali per farsi fotografare insieme ai bambini che desideravano portare un ricordo della manifestazione. Bella è stata anche la visita di una rappresentanza del sodalizio "del Gambero" presso la casa famiglia che ospita il servizio di accoglienza alla vita nella sede di via Faccini 1 a Cento e che attualmente ospita una decina di bambini. Un bel gesto che è stato tanto apprezzato, per portare a quei bimbi e alle loro mamme gil auguri di Buon Pasqua e offrire loro un uovo di cioccolato. Insomma una iniziativa a misura di famiglia che ha allietato tanti piccoli centesi. E che andrebbe ripetuta anche il prossimo anno, alla luce del gradimento.

l.g.