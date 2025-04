Famiglie in difficoltà, ecco il nuovo servizio

Un aiuto alle famiglie per adulti in difficoltà. Il Comune di Bondeno ha recentemente approvato l’affidamento a terzi di un servizio sperimentale di tutoraggio destinato a famiglie con minori e adulti in situazioni di disagio. La decisione, formalizzata da una determina del 25 marzo scorso, prevede un investimento di 21.500 euro per un periodo di sei mesi, da aprile a settembre 2025. Il servizio, affidato alla cooperativa sociale Open Group di Bologna, si propone di integrare l’attività del Servizio Sociale professionale del Comune, offrendo un supporto mirato a nuclei familiari e singoli individui che necessitano di assistenza e sostegno. L’obiettivo è quello di fornire un accompagnamento personalizzato, favorendo l’autonomia e il benessere dei beneficiari. La scelta di affidare il servizio a un soggetto esterno è stata motivata dall’attuale assetto organizzativo del Servizio Sociale comunale, che non consente di realizzare direttamente le azioni previste dal progetto sperimentale. L’affidamento è stato effettuato tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePA di Consip, in conformità con le normative vigenti in materia di appalti pubblici.