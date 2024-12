Famiglie, incubo povertà: "Un bando per aiutarle"

Un avviso pubblico di 150mila euro per dare risposte nel campo della grave marginalità. Su proposta dell’assessore Cristina Coletti, l’assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara ha pubblicato il bando che destina le risorse agli Enti del Terzo Settore attivi a livello territoriale per sostenere le necessità dei cittadini che versano in difficoltà socioeconomiche tali da portare ad un grave rischio di isolamento sociale. Questo avviso, nello specifico, è rivolto alle organizzazioni che rientrano nel programma del Fondo di aiuti europei agli indigenti (Fead).

"Con questo stanziamento da 150mila euro – dice l’assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - proseguiamo e rafforziamo gli interventi mirati ad aiutare i cittadini più svantaggiati. Attraverso il sostegno alle associazioni che si occupano dei nuclei più indigenti, come Amministrazione continuiamo nella strategia di realizzazione di azioni in grado di soddisfare anche i bisogni primari ed immediati, affinché le persone beneficiarie possano trovare un punto di ripartenza per affrontare percorsi di autonomia e inclusione sociale. L’avviso pubblico si sta rivelando uno strumento efficace per fornire le risposte ai bisogni che i cittadini si attendono. Lo scorso anno, grazie all’operatività dei volontari delle associazioni aggiudicatarie delle risorse dell’avviso dedicato al programma Fead, abbiamo raggiunto e assistito quasi 1200 persone. Sul contrasto alla grave marginalità e sulla lotta alle disuguaglianze c’è e continuerà ad esserci ampia attenzione".

Le associazioni attive nell’ambito Fead – individuabili poiché inserite in un elenco redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – sono attive nella consegna di pacchi alimentari o di indumenti e nella distribuzione di materiale scolastico ai ragazzi appartenenti alle famiglie più disagiate. Altre linee di intervento sono la realizzazione di attività di mensa a favore di persone con forte disagio socioeconomico e il sostegno in favore delle persone senza fissa dimora e in condizioni di marginalità estrema. Le domande devono essere compilate e trasmesse via pec all’indirizzo serviziopolitichesociosanitarie@cert.comune.fe.it improrogabilmente entro e non oltre le ore 12 di lunedì 20 gennaio del 2025.