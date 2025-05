Famiglie, la giostra degli acquisti. Motorini, un anno in frenata : "Il calo dopo il grande boom"

Nella patria della bici i motorini segnano il passo, ormai solo nostalgia la passione con la quale i ragazzi smontavano e rimontavano – tutti un po’ meccanici, le mani sporche d’olio – Ciao e Vespe, Califfo e Ktm un po’ catarrosi, nel fumo opaco della marmitta. Ferrara – secondo una ricerca di Osservatorio Findomestic – è l’unica provincia in Emilia Romagna nella quale calano gli acquisti di motocicli (l’anno considerato è il 2024). Si registra un meno 2,2%. E, altra maglia nera, siamo al penultimo posto a livello nazionale per il volume di spesa – 12 milioni – sempre alla voce due ruote e sgasate.

Massimo Masini apre la porta ad un cliente, il desiderio di tornare a sfrecciare. "Diciamo che il mercato è stabile ormai da tempo", sottolinea Masini, 65 anni, da 40 – una vita – tra due e quattro tempi. "Eravamo in piazza Verdi, ha mosso i primi passi in questo mondo mio padre". A Ferrara basta la parola, Masini è come dire moto. "Il mercato direi che è in evoluzione, si è molto diversificato rispetto al passato. Sì, è vero, una volta per i ragazzi era una passione. Adesso l’interesse dei più giovani si è rivolto ad un altro obiettivo, se ne stanno magari davanti al computer, alla consolle". E il mercato segna quella flessione, il segno meno in un mondo – quello dei beni durevoli – che invece nella nostra provincia con una spesa di 519 milioni ha fatto registrare un più 4% rispetto al 2023. La spesa media per famiglia è di 3.168 euro (+3,4%). A fare da traino – con una spesa di 127 milioni – sono le auto nuove. Ci piazziamo con un +6,4% sul secondo gradino del podio in Emilia-Romagna. Vanno invece con il freno tirato i motoveicoli.

Cerca di dare una spiegazione Massimo Bisi, attorno a lui un mondo luccicante di specchietti, portapacchi, Piaggio cromati, Vespe sventrate – i pezzi sparsi intorno – e Ciao che sotto le sue mani tornano nuovi. Adesso al timone c’è Paolo Paiato, ma il nome del negozio è rimasto lo stesso, perché dire "Vado da Bisi", è un marchio d’appartenenza di generazioni cresciute nel desiderio di farsi finalmente una moto. "Sì, sono molto meno i ragazzi che si avvicinano a questo mondo – afferma, figlio d’arte, già in bottega quando era ancora nella culla –. Si può dire che sono nato qui". E lo sguardo accarezza sellini, il banco degli attrezzi. "Mio padre ha sistemato la bici di Fausto Coppi quando passò di qui durante il giro d’Italia". Un altro luogo disegnato nella carta d’identità di Ferrara.

Luca Stampini si aggira in quella distesa lucida di ’mezzi’, una storia che affonda le radici in un passato remoto. "Abbiamo aperto nel 1956, ripeto nel 1956", scandisce la data. "Ve lo dico io cosa è successo, nel 1995 c’è stato il boom. I motorini si vendevano come il pane, tutti volevano una moto, anni belli, si lavorava bene. Abbiamo motorizzato una provincia. Poi l’onda è finita, qui non siamo lungo la via Emilia, non possiamo pretendere di fare i grandi numeri di Bologna, di Modena. A Ferrara il motorino è un bene voluttuario, lo compri e poi lo lasci magari lì. Ditemi la verità, chi va a Ferrara in ufficio con la moto? Prendi la bici e già sei arrivato. Quel boom non c’è più". La miscela, un ricordo.