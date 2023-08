Famiglie sfollate a Copparo per il maltempo? "Ecco l'alloggio di unità di crisi"

Sta temporaneamente ospitando una famiglia di Terre del Reno che ha subìto danni alla propria abitazione a seguito del maltempo dello scorso week-end, e in precedenza, su richiesta del Comune di Argenta, ha accolto un cittadino di Conselice colpito dall’alluvione in Romagna. Si tratta dell’alloggio di Unità di crisi allestito a Cesta di Copparo, proprio per fronteggiare casi di emergenza abitativa dovuti a fattori meteorologici, incidenti domestici o altre necessità che richiedano di reperire urgentemente una soluzione abitativa per famiglie o single.

Questa è la prima abitazione di edilizia pubblica destinata a tale utilizzo nel Ferrarese, e altre quattro sono ormai ultimate: a Lido degli Scacchi, Codigoro, Riva del Po e nell’Ostellatese. Il progetto, subito sposato dal Comune di Copparo, nasce da una lunga esperienza di gestione di Acer, che in più occasioni si è trovata in prima linea nel dare una risposta immediata ad un bisogno imprevisto ed urgente. Gli alloggi inseriti nel circuito dell’Unità di Crisi sono allestiti in modo tale da essere subito fruibili, con utenze allacciate, mobilio recuperato da altre abitazioni di edilizia residenziale pubblica opportunamente puliti e sanificati e piccoli elettrodomestici. "Questo progetto nasce da lontano – spiega la dirigente del Servizio clienti di Acer Ferrara, Angela Molossi -. Assieme al Direttore dell’Azienda Casa Diego Carrara, ci siamo resi conto di quanto fosse necessario avere la disponibilità di un alloggio ammobiliato, attrezzato e con le utenze attive per fornire una risposta immediata a persone e famiglie che, improvvisamente, non possano accedere o rimanere nella propria abitazione per problematiche causate da eventi meteorologici, problemi strutturali, incidenti domestici come ad esempio un incendio, o altre ragioni di estrema urgenza. Gli alloggi vuoti gestiti da Acer Ferrara non dispongono di mobilio e allacciamento delle utenze, che avviene ordinariamente al momento della loro assegnazione. Per contro, reperire un’abitazione sul mercato privato, immediatamente disponibile, non è mai cosa semplice, mentre le soluzioni in alberghi, oltre ad essere molto onerose, non offrono il servizio cucina e non garantiscono il confort di una casa. Perciò, abbiamo lanciato un appello alle amministrazioni comunali affinché destinino un alloggio di Erp, all’interno del proprio patrimonio abitativo, per fronteggiare situazioni emergenziali di massima urgenza". Come sottolinea Angela Molossi: "Sapere di poter contare su un alloggio con queste caratteristiche è molto importante, e ringraziamo il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni che senza esitazione si è reso disponibile ad ospitare in questo appartamento di Cesta persone provenienti da altri Comuni, colpiti da gravi calamità".

Valerio Franzoni