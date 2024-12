Familiari di Emily Vegliante esclusi dal processo per l'incidente mortale

I familiari di Emily Vegliante, giovane carabiniera morta in un incidente stradale, non potranno costituirsi parte civile nel processo per la tragedia. A stabilirlo è stato il gup Danilo Russo che, nel corso dell’udienza preliminare di ieri, ha respinto l’istanza degli eredi della giovane militare. Davanti al giudice è comparso un unico imputato, il 49enne che guidava la macchina che si è schiantata contro quella sulla quale viaggiava la 22enne. L’uomo è assistito dall’avvocato Beatrice Capri che, a margine dell’udienza, ha spiegato come l’istanza sia stata rigettata perché "depositata irritualmente e in maniera non tempestiva, a fronte di una posizione stragiudiziale assicurativa aperta". Il caso è stato quindi aggiornato al 12 giugno, quando verrà discussa l’udienza preliminare e si dovrà decidere per il rinvio a giudizio o il proscioglimento dell’imputato. Nel processo è parte civile il conducente dell’auto sulla quale viaggiava Vegliante, anch’egli un carabiniere assistito dall’avvocato Denis Lovison.

La tragedia. L’incidente nel quale ha perso la vita la giovane militare risale all’11 maggio del 2023. Lo schianto si è verificato all’incrocio tra via Modena e via Merighi, nel territorio di Cento. La carabiniera, 22 anni e mamma di un bimbo di 4, si trovava a bordo di una Fiat Punto con un collega. All’improvviso, procedendo da Renazzo in direzione Cento, si è verificato l’impatto contro una Peugeot 3008 che arrivava dal senso opposto di marcia. L’impatto fu violentissimo. Il conducente rimase ferito, per Vegliante non ci fu nulla da fare. Inutili i tentativi di salvarla da parte dei sanitari del 118 giunti tempestivamente sul posto. All’indomani della tragedia, il pubblico ministero Isabella Cavallari aveva chiesto ai propri consulenti di effettuare una perizia cinematica per ricostruire la dinamica dell’incidente e una sui telefoni cellulari dei due conducenti delle vetture. Al termine delle indagini, la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per il solo conducente della Peugeot, ora comparso davanti al gup Russo per l’udienza preliminare.

f. m.