Fan di un cantante rivale picchiato e accoltellato per un ‘like’: indagato un ferrarese

Ferrara, 27 gennaio 2024 – Un like sui social al trapper ‘sbagliato’ è costato molto caro a un 25enne di Lecco, riempito di calci e pugni e accoltellato dai fan del cantante rivale. Tra i protagonisti dell’aggressione, che si verificò il 14 febbraio 2022 alla stazione di Padova, ci sarebbe anche un 24enne straniero di seconda generazione residente a Ferrara. Un dettaglio emerso nelle scorse ore, quando la questura di Padova ha denunciato sei giovani tra i 20 e i 29 anni. Secondo le risultanze investigative della squadra mobile della città veneta, gli indagati avrebbero agito su ordine di un trapper euganeo, anche lui finito sotto inchiesta sebbene non fosse presente alla spedizione punitiva. I poliziotti padovani hanno ricostruito anche il contesto nel quale è maturata l’esplosione di violenza, e le conclusioni sono inquietanti. Risse e aggressioni, avvenute tanto a Padova quanto in Lombardia, avevano lo scopo di aumentare il numero di follower dei vari trapper su Instagram e TikTok. Gli scontri venivano infatti filmati e pubblicati sulle piattaforme social in tempo reale. Il tutto, secondo gli inquirenti, al fine di affermare la propria leadership agli occhi dei fan dei vari cantanti trap (un sottogenere della musica rap, caratterizzato da testi dai contenuti violenti e aggressivi).

Il video del pestaggio del 14 febbraio 2022 alla stazione di Padova

Raid in stazione

Il fatto, come anticipato, è accaduto il giorno di San Valentino di due anni fa. I primi a intervenire furono gli agenti della polizia ferroviaria, attirati dalle urla e da un capannello di persone che assistevano all’aggressione, alcune filmando il tutto con il cellulare. Fuggiti gli assalitori, il 25enne lombardo era rimasto a terra col volto ridotto a una maschera di sangue. Il giovane aveva riferito di essere stato pestato da un gruppo di ragazzi di probabile origine nordafricana, alcuni dei quali armati di coltello. Non fornì però altri elementi utili a identificarli.

Le indagini

La svolta è arrivata non molto tempo dopo, nel corso delle indagini su un traffico di droga. Gli agenti della Mobile padovana stavano infatti lavorando su un giro di stupefacenti che vedeva protagonisti alcuni giovani stranieri che acquistavano hashish da un marocchino della provincia di Venezia. Tra questi c’era un giovane molto vicino al trapper padovano (l’artista era invece estraneo al traffico di droga), con il quale trascorreva molto tempo e lo accompagnava in sala di registrazione. Grazie a questa circostanza, i poliziotti hanno potuto sentire un’intercettazione nella quale il trapper si congratulava con i propri fan (che definiva "i miei leoni") per le aggressioni ai simpatizzanti dei musicisti rivali. In occasione del pestaggio di Padova, il cantante euganeo aveva pubblicato sui social la frase "Nessuna scelta, solo conseguenza", riferendosi alla reazione avuta dai suoi alla provocazione lanciata sui social dal 25enne lombardo, che si era ripreso nella città veneta, ‘territorio’ del rivale. Nel pomeriggio di ieri, l’indagato ferrarese non era ancora stato rintracciato. A quanto si apprende, il 24enne (accusato di lesioni e rissa in concorso per i fatti del 14 febbraio) sarebbe coinvolto anche in un’altra aggressione, insieme al trapper padovano.