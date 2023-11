Fanfara dell’aeronautica, note e beneficenza

Manca ormai pochissimo al tradizionale concerto di beneficenza della Fanfara dell’Aeronautica militare, comando prima regione aerea, in programma domenica alle 18 al teatro Comunale. L’evento è organizzato su iniziativa del Comando operazioni aerospaziali, con il patrocinio e il sostegno del Comune e della Fondazione teatro Comunale. Assieme ai musicisti della Fanfara, diretti dal maestro Antonio Macciomei, si esibirà un coro gospel di oltre cinquanta elementi composto dall’unione tra il celebre ‘Amazing Grace gospel choir’ e il ‘Purple gospel choir’, sotto la direzione del maestro e solista Timothy Martin. Oltre ottanta artisti sul palco, tra musicisti e cantanti, per un appuntamento musicale tutto all’insegna della solidarietà e che ha raggiunto il quasi tutto prenotato nel giro di pochissime settimane. Intento dell’iniziativa – a ingresso gratuito ma su prenotazione – è quello di raccogliere fondi, tramite le offerte degli spettatori, per tre associazioni no-profit, attive sul territorio: Aism Ferrara (Associazione italiana sclerosi multipla), Fondazione Acaref (Allied community ataxia research foundation) e ‘Oltre le nuvole’. Gli aspetti tecnici sono stati descritti Ieri dall’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti, dal comandante del Coa di Poggio Renatico generale Claudio Gabellini e dal tenente colonnello Daniele Antonini, assieme a Francesco Gattus, presidente di Aism Ferrara, Giampietro Domenicali, presidente della Fondazione Acaref e Tiziano Menabò, presidente di ‘Oltre le Nuvole’.

"È un evento molto atteso dalla città – ha spiegato Coletti – che apre le festività natalizie e oltre ad avere un valore artistico musicale ha anche una grande valore sociale. È un impegno che già da diversi anni il Coa si è assunto a favore della città, in termini di sostegno ad associazioni del Terzo settore. Quest’anno la beneficenza sarà in particolare indirizzata a tre associazioni che hanno una grande rilevanza per il nostro territorio. Il ringraziamento dell’amministrazione comunale va dunque a tutto il personale del Coa che da sempre dimostra una grande attenzione alle persone più fragili". "Questo concerto – ha sottolineato il generale Gabellini – chiude la serie di eventi dedicati quest’anno al centenario dell’Aeronautica. Il concerto sintetizza in una serata quello che è lo spirito di servizio della gente in azzurro, della solidarietà e della volontà di mettersi a disposizione degli altri e dei più bisognosi. Le tre realtà del Terzo settore destinatarie dei fondi della serata sono state individuate grazie alla collaborazione dell’amministrazione che ringraziamo per la costante vicinanza che ci dimostra. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è a partecipare numerosi e a essere generosi visto lo scopo benefico del concerto".