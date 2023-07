"Fanghi, basta con lo scaricabarile L’autorizzazione è della Regione"

"Non regge il goffo scaricabarile tentato dalla capogruppo del Pd Marcella Zappaterra secondo cui la Regione "abbia la mera competenza di istruire la pratica, abbia cioè solo un obbligo burocratico ma nessun potere interdittivo". Questa fantasiosa affermazione è priva di alcun fondamento normativo. Infatti lo Stato si occupa della disciplina generale degli impianti e della tutela ambientale ma, gli uffici regionali rilasciano le autorizzazioni e credo abbiano quindi anche ampia voce in capitolo, unitamente ai controlli procedurali di Provincia e Comune. Nessuno vuole l’impianto? Tutti d’accordo? Noi ci siamo, basta aggiustare la mira, da Roma a Bologna". E’ la replica al peperoncino del parlamentare di Fratelli d’Italia, Mauro Malaguti. Che aggiunge: "Leggo con piacere che la capogruppo Pd in Regione Marcella Zappaterra e il segretario provinciale Nicola Minarelli hanno preso posizione contro l’impianto di depurazione fanghi di Portoverrara, lanciando anche un accorato appello all’unità delle forze politiche. Poi, però, illuminati dal popolare detto: "piove Governo ladro", tentino contestualmente di scaricare tutte le responsabilità al livello nazionale. Secondo la Zappaterra, infatti, il Governo dovrebbe vietare tutti gli impianti simili intervenendo con un decreto legge, la cui finalità però è: "disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti negativi sull’ambiente". Dopo aver richiamato le competenze nazionali in tema ambientali, l’onorevole Malaguti sottolinea che in Emilia Romagna intervengono due delibere in materia di indirizzi alle province, tra cui la 550, il programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura" che costituisce atto di indirizzo in materia per le autorità competenti (Province) e organi di controllo (Arpa).

Franco Vanini