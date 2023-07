"Fanghi e polemiche ma noi siamo in regola"

Li chiamano Nimby, Not in my back yard, ’Non nel mio cortile’, e indicano quei movimenti che protestano contro opere che impattano sulla vita di piccole comunità. A Portomaggiore, attualmente, simbolo di questo tipo di protesta è la battaglia che comitato e sindaci stanno facendo contro il futuro impianto per la trasformazione dei fanghi che il Centro agricoltura ambiente vorrebbe realizzare in via Portoni Bandissolo, a Portoverrara. Un’alzata di scudi che il presidente del centro, Paolo Ceccardi (nella foto), non riesce a capire: "Siamo un’azienda che lavora da trent’anni in campo ambientale e che non ha mai avuto problemi – sottolinea –. Su quel terreno già in precedenza c’era un progetto simile poi siamo subentrati noi. Abbiamo presentato all’Arpae ciò che vogliamo fare, poi ci sono stati chiesti approfondimenti e miglioramenti. Cosa che abbiamo fatto. Perché vogliamo seguire scrupolosamente la procedura indicata dalla legge. Tra progettazione e acquisti vari abbiamo già speso mezzo milione. La verità è che si sta facendo molta confusione sul tipo di attività che proponiamo".

Si spieghi...

"Intanto l’impianto sarà elettrico alimentato anche dal fotovoltaico. La trasformazione sarà sottovuoto abbattendo così i cattivi odori e anche il trasporto dei camion sarà fatto con rimorchi sigillati. Inoltre, i nostri sono fanghi definiti per legge rifiuti speciali non pericolosi, e poi c’è un’altra distinzione importante"

Quale?

"Ci sono due tipi di fanghi e noi utilizziamo quelli idonei all’agricoltura. Studi scientifici provano che la trasformazione di questi fanghi crea un buonissimo fertilizzante per l’agricoltura. Un processo regolamentato da leggi rigorose. Ma anche su questo punto si sta facendo disinformazione"

In che senso?

"Sento dire che l’Emilia Romagna avrebbe leggi permissive sui fanghi, e, invece, è l’opposto: la nostra Regione impone regole fra le più stringenti",

Per il comitato sarà un problema il traffico generato dai vostri camion.

"Anche qui c’è un malinteso. In inverno si tratterebbe di un camion all’ora, mentre in estate 4 camion all’ora. Un flusso normalissimo che transiterebbe da Bando ad Argenta".

È preoccupato per l’autorizzazione?

"Sì, queste polemiche politiche rischiano di inficiare l’iter. I tecnici preposti devono essere sereni nelle loro valutazioni. I cittadino non si preoccupino".

Perché?

"Alla prima conferenza dei servizi (una delle tante per arrivare all’autorizzazione) c’erano 24 persone di enti diversi. La valutazione di impatto ambientale è molto rigorosa e nulla è lasciato al caso".

Matteo Radogna