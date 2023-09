Fanghi, il Pd: "Bene la proposta di Malaguti, pronti a raccogliere l’appello all’unità"

Il parlamentare ferrarese di FdI, Mauro Malaguti, in un intervento sul nostro giornale ha anticipato la propria apertura a portare in commissione parlamentare il caso fanghi di depurazione. La mossa giusta, secondo il Pd, per evitare l’insediamento dell’impianto a Portoverrara, sul quale c’è la contrarierà di opinione pubblica, partiti, mondo associazionistico ed enti locali: "Apprezziamo sinceramente la sua nuova posizione – affermano il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli (foto) e la referente Pd e capogruppo dell’Unione Valli e Delizie Nadia Cai –, ovvero quello di portare in commissione e poi introdurre in una norma primaria il divieto di spandimento di fanghi in agricoltura. Da tempo sosteniamo che solo una norma primaria può garantire che il progetto non venga realizzato. Possiamo assicurare che in questa battaglia troverà tutte le forze politiche impegnate dalla stessa parte. Sicuramente ci sarà il Pd, quindi con soddisfazione raccogliamo l’appello all’unità".