"Fanghi, la nostra battaglia continua. Eravamo certi di un ricorso al Tar"

Il Coordinamento No Fanghi Argenta-Ostellato-Portomaggiore è pronto a dare per l’ennesima volta battaglia dopo l’annuncio sul nostro giornale, per voce del presidente Ceccardi, che l’azienda di Crevalcore che vorrebbe insediare a Portoverrara un impianto di trasformazione dei fanghi di depurazione in fertilizzanti, si è vista negare da Arpae l’autorizzazione, con no ribadito a chiare lettere dai tre sindaci dell’Unione dei Comuni. Ceccardi preannuncia il ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna, dichiarando di "avere diversi motivi per opporci a una decisione che riteniamo ingiusta". Il Coordinamento dei tre Comuni non si fa intimidire: "Per quanto ci riguarda non ci arrendiamo – sostiene il Coordinamento - Non vogliamo addentrarci nel ricorso che sarà fatto e su quali basi, ma una cosa è certa dopo il no degli enti locali e dell’Arpae: il nostro Coordinamento non si è sciolto perché eravamo certi di un ricorso giudiziario. Come abbiamo già detto, dopo l’annuncio dei tre sindaci, che hanno votato no alla nascita dell’impianto in conferenza dei servizi e dopo aver votato anche un documento in Unione e all’unanimità da tutti i gruppi consiliari, il nostro livello di attenzione rimane sempre alto, perché siamo la voce dei cittadini e continueremo a batterci per l’ambiente, la viabilità, la salute pubblica, e la salvaguardia del nostro territorio da ogni tipo di insediamento che vada a lederli". In attesa che dal parere tecnico di Arpae, che ha bocciato l’impianto, si passi alla delibera della Regione in cui verrà recipito il ’no’, il legale del Centro Agricoltura Ambiente sta preparando il ricorso. Il parere negativo di Arpae è stato formalizzato attraverso 86 pagine, che sono sotto la lente dell’avvocato dell’azienda. La conferma arriva dal presidente del Centro Agricoltura Ambiente Paolo Ceccardi: "Non si può ricorrere verso il documento tecnico di Arpae, a seguito di questo ci sarà una delibera della Regione che richiamerà il documento Arpae. Dalla data di quella delibera avremo 60 giorni per ricorrere al Tar. Il nostro avvocato sta già lavorando sulle 86 pagine del documento di Arpae". Saranno, quindi, i giudici a dire l’ultima parola sulla vicenta dell’impianto fanghi a Portoverrara.

Franco Vanini