"Fanghi, l’iter prosegue. La politica fermi l’impianto"

Stanno venendo al pettine tutti i nodi che ostacolano l’insediamento a Portoverrara di un impianto di smaltimento dei fanghi. L’azienda bolognese intenzionata a costruire l’impianto in via Bandissolo ha depositato in Regione la documentazione che adegua la struttura ai correttivi richiesti da istituzioni pubbliche e associazioni ambientaliste. Le avrebbe depositate in settimana, si attende che siamo rese pubbliche e si attende anche il parere dell’Arpae. E’ già suonato l’allarme del coordinamento "No fanghi", che abbraccia i territori dei comuni di Portomaggiore, Argenta e Ostellato. "Il 2024 sarà un anno molto importante per il futuro del nostro territorio – afferma il delegato del coordinamento Giovanni Tavassi - in primo luogo perché vedremo concretizzarsi il percorso di valutazione di impatto ambientale sul progetto di impianto fanghi a Portoverrara e molto probabilmente conosceremo la decisione finale della Regione Emilia-Romagna. I termini per la presentazione delle osservazioni sono scaduti lo scorso anno, e siamo felici che l’intero territorio si sia espresso in netta contrarietà, mentre adesso ci troviamo nel periodo delle integrazioni documentali al progetto, e siamo fortemente interessati a leggere gli aggiornamenti che dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni". Il Comitato si aspetta maggiore coinvolgimento delle istituzioni: "Abbiamo chiesto già da tempo che il consiglio dell’Unione e dei vari Comuni si esprima con una posizione politica sul progetto dell’impianto fanghi – insiste Tavassi - Abbiamo chiesto uno sforzo alla politica locale, in modo che ci sia la più ampia partecipazione e convergenza possibile di tutti i gruppi consiliari nel presentare, sottoscrivere e votare un documento unitario. Solo così la battaglia di tutto il territorio può prendere ancor più forza e autorevolezza. Una spaccatura a livello consiliare sarebbe un vero fallimento e non sarebbe capita dai cittadini che si sono mobilitati in massa per sottoscrivere il manifesto No Fanghi. Proseguono inoltre i contatti con le altre realtà e associazioni ambientali del territorio e con i comitati che si occupano degli impianti fanghi in giro per l’Italia. Siamo determinati nel tenere alta l’attenzione su questo argomento per evitare che il costruendo impianto possa mettere a rischio salute, ambiente, agricoltura e viabilità dell’intero territorio". Tra le associazioni ambientaliste contrarie spicca Fare Verde Ferrara. "Un impianto insalubre, che rischia, con le sue attività di mettere a serio rischio la forza e la qualità produttiva delle nostre campagne – evidenzia Alessandro Tramarin, dirigente argentano di Fare Verde Ferrara – i fanghi, seppur considerati fertilizzanti, hanno già dato prova del loro effetto nocivo".

Franco Vanini