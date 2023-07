"Fanghi, noi diciamo ’no’ A rischiare è l’ambiente"

Tiene ancora banco il dibattito sull’ipotesi di costruzione di un impianto di depurazione fanghi a Portoverrara. Se realizzato diventerebbe il più grande in Emilia-Romagna; attualmente nella nostra regione sono dispersi in agricoltura circa 400 mila tonnellate l’anno, quello di Portoverrara avrebbe un potenziale di circa 80 mila tonnellate all’anno. Tutto il territorio ferrarese, per composizione e caratteristiche podologiche, è classificato in zona altamente vulnerabile da nitrati, in quanto già saturi da spandimenti provenienti da allevamenti e impianti biogas. Cosa accadrebbe se eventi climatici come le recenti alluvioni in Romagna si abbattessero su un impianto che lavora 60 mila tonnellate di fanghi e 18 mila tonnellate di reagenti chimici?

Hanno riaffermato il no all’impianto le liste civiche Argenta Rinnovamento e Centro Destra Civico, ma soprattutto hanno puntualizzato che ’l’iter autorizzativo è in capo alle Regioni’, ha sottolineato Alex Baricordi, capogruppo a Portomaggiore di Centro Destra Civico e vicepresidente del Comitato No Fanghi, in prima linea fin dal 2019. E contesta Ceccardi (presidente dell’azienda che intende insediare lo stabilimento) sulla presunta mancata pericolosità dei fanghi. "Le ultime tabelle regionali risalgono al 2004, devono essere aggiornate sulla base dei nuovi parametri che abbiamo raccolto sulla scorta dell’esperienza in Lombardia e che invieremo in Regione per un riesame".

Gabriella Azzalli, leader di Argenta Rinnovamento, contesta la linea scelta dal Pd: "Nell’assemblea di Bando il Pd ha fatto una levata di scudi con lo slogan ’Tutti uniti’. Poi esce la presa di posizione maldestra e tardiva del Pd, che tira in ballo il Governo nazionale, mentre è indiscutibile che l’iter autorizzativo spetta alla Regione. Affermare una cosa diversa ci preoccupa, significa che non c’è un’effettiva volontà di dire no". Azzalli contesta duramennte il Pd: "L’invito è a un approccio serio alla questione, rivolto a tutti i partiti. Gli elementi sul tavolo ci sono tutti: dai rischi ambientali a quelli legata alla viabilità, al depauperamento di un territorio a vocazione agricola".

Franco Vanini