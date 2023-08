Fanghi, Priolo: "Siamo contrari all’impianto"

Gli effetti del cambiamento climatico sulla gestione del territorio, è stato il tema affrontato a Festissima, ma si è trasformato in un’occasione per fare il punto sul paventato insediamento di uno stabilimento di trasformazione dei fanghi e la loro trasformazione in fertilizzanti. A Portomaggiore l’altra sera davanti a un’assemblea numerosa c’erano Irene Priolo, vicepresidente della Regione, Marcella Zappaterra capogruppo Pd in Regione e sindaci Andrea Baldini e Dario Bernardi, rispettivamente di Argenta e Portomaggiore. E’ bene sottolineare che le due amministrazioni comunali e l’Unione Valli e Delizie hanno detto no e anche la Regione ha bocciato l’ipotesi, ora al vaglio alla conferenza provinciale dei servizi. E’ nato anche un comitato e di recente si è svolto un flash mob davanti al sito individuato, in via Bandissolo a Portoverrara.

"Ho incontrato gli imprenditori – ha messo in risalto Irene Priolo – sono determinati ad andare avanti. Nel 2019 la Regione ha approvato il piano rifiuti, ma non comprende quelli dello stabilimento di Portoverrara, che sono rifiuti speciali, che potrebbero arrivare quindi da tutta Italia. Il progetto che ha presentato l’azienda è molto ben fatto, ha recepito le osservazioni che erano state presentate quattro anni fa e può godere di una normativa nazionale. Possiamo però mettere in campo una serie di impedimenti di tipo urbanistico, viario e ambientale tali da rendere antieconomica l’operazione. Non avremo esitazioni a seguire la via giudiziaria, siamo pronti a sfidare anche il governo. Saremo fino all’ultimo al fianco dei sindaci e dei cittadini". Il territorio rischia di diventare la pattumiera dell’Emilia-Romagna: lo stabilimento lavorerà 80 mila tonnellate di rifiuti e allo stato attuale in regione se ne lavorano 400 mila, con ricadute negative a livello ambientale e del deterioramento della rete viaria e della qualità della vita. Il sindaco Bernardi ha prospettato una possibile soluzione: "Non si può attivare un’attività industriale in un terreno agricolo". Poi invita le associazioni di categoria a mobilitarsi: il comportamento collaborazionista degli agricoltori disponibili ad accogliere i fertilizzanti, potenzialmente inquinanti dei terreni e della falda, è determinante. Riguardo alle responsabilità del centrosinistra, a tutti i livelli, il sindaco Baldini ha scandito: "C’è un percorso diffamatorio nei nostri confronti".

"Manca un quadro normativo che ci permetta di bloccare l’operazione – è stato l’intervento di Marcella Zappaterra – basterebbe un riga in tal senso apposta in uno dei tanti decreti licenziati dal governo". La serata con ospiti così importanti è stata l’occasione per approfondire quello che sta accadendo con i fenomeni estremi e la gestione del post alluvione. Il vicepresidente Priolo ha sottolineato che "siamo in ritardo di due mesi per i ristori. Gli unici soldi messi in campo sono i 400 milioni stanziati in somma urgenza dalla Regione". Un’altra novità l’ha annunciata il sindaco Bernardi: il 10 agosto in Prefettura "ci è stato chiesto di poter accogliere dei migranti, minori e senza i genitori, ma non abbiamo le strutture ricettive".

Franco Vanini