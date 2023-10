"Fanghi, siamo pronti a ricorrere al Tar nel caso l’impianto non venisse fermato"

Nuovo flash mob a cura del Comitato No fanghi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli dell’apertura dell’impianto di trasformazione di rifiuti urbani e agricoli in fertilizzanti da spandere in agricoltura. Il Comitato di Argenta, Ostellato, Portomaggiore domenica ha organizzata una passeggiata in bicicletta con partenza da piazza Umberto I a Portomaggiore e, seguendo i percorsi ciclabili, c’è stato l’arrivo in piazza a Portoverrara, dove il delegato del Coordinamento No Fanghi, Giovanni Tavassi, ha spiegato ai presenti lo stato dell’arte per quanto riguarda la Via, Valutazione di impatto ambientale, con scadenza ipotizzata entro il prossimo mese di febbraio 2024. Questo perché l’azienda proponente, ha chiesto di usufruire di tutti e 150 giorni disponibili per rispondere a quanto richiesto da Arpae regionale, a seguito anche di tutte le osservazioni fatte dal Coordinamento, da privati, da forze politiche, e norme tecniche degli enti locali, Provincia e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Il delegato ha aggiunto che "si spera in una conclusione positiva della vicenda e cioè che l’impianto sia fermato o messo in sospensiva, in attesa di una norma certa. In caso contrario il Coordinamento ricorrerà al Tar, Tribunale Amministrativo Regionale". La partecipazione è stata inferiore alle attese, come ha evidenziato deluso Massimo Contarini, segretario portuense della Lega. "Con mio forte rammarico registro una poca vicinanza dei cittadini a questa problematica".

f.v.