’Fango’, il film sul Tresigallo calcio

Il Tresigallo calcio è approdato al cinema Apollo di Ferrara. "Serata andata splendidamente". Commenta Tobia Ansaloni, ideatore ed autore del docufilm ’Fango - tutto il calcio è paese’, riferendosi alla presentazione di lunedì sera della pellicola nel cinema ferrarese. Il film è stato realizzato in collaborazione con Crema - Alta Pasticceria Video ed è stato finanziato dal Comune di Tresignana. All’evento è intervenuto Stefano Muroni di Controluce, che oltre a ricordare come il film abbia già ricevuto il premio Bruno Beneck Critics Award 2023, ha ribadito come sia: "Importante raccontare la realtà dei territori tramite i documentari, così che tra cento anni ci sia una testimonianza del mondo dillentantistico di un paese della provincia di Ferrara".

La parola poi l’ha presa la Sindaca di Tresignana Laura Perelli: "Grande soddisfazione investire sui ragazzi del nostro paese, che rappresenta un valore aggiunto per tutta la comunità". Il film è stato prodotto dall’Associazione sportiva dillentantistica Tresigallo Calcio, che racconta il mondo del calcio di provincia seguendo la stagione 2021-2022 della società giallo-verde. Tra i temi narrati c’è il volontariato e le realtà associative del paese che svolgono un ruolo sociale importante. "L’intento - spiega Ansaloni - era di fare un regalo alla squadra su temi trasversali e umani, non focalizzandoci troppo sui personaggi specifici del Tresigallo, ma concentrandoci invece sui sacrifici, le difficoltà, le gioie e le amicizie che accomunano tutte le persone e le società che fanno parte del mondo dillentantistico. Girando questo film è emersa la crisi economica che stanno vivendo i piccoli paesi italiani. È stata una serata di festa - conclude Ansaloni - con tutti i ragazzi insieme e con l’aggregazione di molte persone, che hanno espresso dei feedback positivi, oltre le mie aspettative". Il regista del docufilm, Corradino Janigro è intervenuto prima della proiezione del documentario parlando della propria esperienza personale legata alla produzione di ’Fango’. Oggi alle 14:30 il regista e l’autore Tobia Ansaloni andranno in diretta sul Tg3 Regione Emilia-Romagna per parlare del film da loro realizzato. Mentre il docufilm verrà proettato a Tresigallo sabato 17 febbraio alle alle ore 18, presso il teatro ’900. "Film toccante", commenta Ester Leonardi, spettatrice presente in sala lunedì.