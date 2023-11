’Fango. Tutto il calcio è paese’ premiato al festival Sport Movies

‘Fango. Tutto il calcio è paese’ ha ricevuto un prestigioso riconoscimento al festival ‘Sport Movies & Tv 2023 – 40th Milano International Ficts Fest’, promosso da Ficts (Federation Internationale Cinema Television Sportifs). La pellicola ideata da Tobia Ansaloni (nella foto), realizzata in collaborazione con Crema – Alta Pasticceria Video e finanziata dal Comune di Tresignana, è stata premiata con il ‘Bruno Beneck Critics Award’ dalla giuria internazionale del festival. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 11 novembre presso l’Auditorium Testori del Palazzo della Regione Lombardia, che ha ospitato la finale annuale di 20 Festival del ‘World Fichts Challenge’, campionato mondiale della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura sportiva nei cinque Continenti. All’evento, che si è aperto con il video-messaggio del presidente del Cio (Comitato olimpico internazionale), erano presenti Tobia Ansaloni, il regista Corradino Janigro, il presidente del Tresigallo Calcio Asd (che ha prodotto il documentario) Mario Ansaloni e l’assessore allo Sport del Comune di Tresignana Fabrizio Pinca che hanno ricevuto il premio dalle mani del presidente della Ficts e membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del Comitato Olimpico Franco Ascani. "Questo premio è motivo di orgoglio per il territorio di Tresignana – commenta l’assessore Fabrizio Pinca - che, grazie ‘Fango’, è stato protagonista di una vetrina internazionale. Siamo veramente felici di questo riconoscimento e non posso che complimentarmi con Tobia Ansaloni, il regista Corradino Janigro e il Tresigallo Calcio Asd".