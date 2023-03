Fantasia e note Tutti nel Paese delle Meraviglie

Un cast di eccezionali performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le straordinarie musiche, i meravigliosi costumi e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile, ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ il musical (oggi in un doppio appuntamento, alle 15.30 e alle 18.30 al teatro Nuovo). Essere curiosi come Alice e inseguirla fin dentro la tana del coniglio bianco, assistendo a un vero e proprio trionfo di fantasia: in un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non sembrerà poi tanto folle. Se non si riesce a perdere la testa in un mondo completamente al contrario, allora con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro. Un grande classico della letteratura in un nuovo, sorprendente musical prodotto dalla Compagnia delle Formiche per l’intrattenimento di grandi e piccini.

La Compagnia delle Formiche nasce nel 2003 a Scarperia, in provincia di Firenze, e trasforma negli anni seguenti il sogno e la passione di un gruppo di amici in un’organizzazione complessa ed articolata. Oggi, il marchio Compagnia delle Formiche rappresenta una delle realtà più affermate in Italia nel settore del musical, producendo numerosi spettacoli di successo rappresentati nei maggiori teatri italiani, e non solo. Nel 2016, con lo spettacolo ‘La spada nella roccia-il musical’, vince il concorso nazionale del musical inedito (Premio Primo). Alice nel Paese delle Meraviglie Il musical è per la regia di Andrea Cecchi con testo di Andrea Cecchi e Alessio Fusi. Le musiche sono affidate a Lapo Ignesti e Elisa Bisceglia, mentre le liriche ad Alessio Fusi. Scene e coreografie sono rispettivamente di Gabriele Moreschi e Caterina Pini. Costumi, Elisabetta Lombardi, Lucia Pini e Marta Regolini. Un doppio appuntamento imperdibile per accompagnare giovani e famiglie in fondo alla tana del Bianconiglio.