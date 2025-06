Fantinuoli e Taddia, concerto in piazza

Un appuntamento da non perdere quello di stasera (ore 21) in piazza Umberto I a Portomaggiore, con il concerto "Con te partirò": un omaggio emozionante, prima di tutto, al grande Andrea Bocelli, ma anche ad altri artisti che con la loro voce e la loro musica hanno fatto sognare milioni di persone nel mondo. Non si tratta di un concerto lirico, ma di una sorta di una crociera musicale che attraversa brani celebri, duetti indimenticabili e melodie che uniscono generi e generazioni. Sul palco, le voci di Monica Fantinuoli e Alessandro Taddia, accompagnate dal violino di Alessandra Tombellli, interpreteranno dal vivo canzoni rese immortali da grandi della musica come Luciano Pavarotti, Celine Dion, Whitney Houston, Il Volo e, naturalmente, Andrea Bocelli, al quale l’intera serata rende un tributo speciale. Taddia nella vita precedente è stato anche direttore del Coro Il Nuovo Echo ed ex assessore.