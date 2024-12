Fantozzi di Gianni Fantoni arriva a Ferrara: uno spettacolo onirico e metafisico

‘Fantozzi. Una tragedia’. Lo spettacolo del ferrarese Gianni Fantoni, con la regia di Davide Livermore, arriva a Ferrara, al Teatro Comunale, il 20, 21 e 22 dicembre, dopo aver raccolto numerosi di successi in tutta Italia.

Gianni Fantoni, lo spettacolo sta andando bene?

"Abbiamo avuto una serie di critiche unanimemente positive e infatti facciamo 11 piazze con 34 spettacoli. In tempo di guerra, praticamente, è un record. Pensi che purtroppo la guerra esplosa ci ha impedito di collaborare con il teatro di San Pietroburgo. Se no, avremmo portato Fantozzi in Russia".

E il pubblico come reagisce?

"Il pubblico va via contento di aver visto uno spettacolo di quelli che di solito si vedono all’estero. Rimane spiazzato. Si trova davanti a qualcosa di inaspettato, nella sua forma scenica e di interpretazione. Non propongo un’imitazione, ma un’altra verità, un altro modo di vedere Fantozzi. È un Fantozzi del meta-verso: anche a livello scenografico, è uno spettacolo onirico, immerso in una situazione molto atipica. È un tipo di rappresentazione inaspettato in Italia".

L’aspetto onirico è molto ferrarese.

"Infatti, potremmo anche definirlo un Fantozzi metafisico. Per la prima volta in trent’anni, porto uno spettacolo nel teatro Comunale della mia città. Cado a fagiolo".

Fantozzi è ancora attuale?

"Certo, Fantozzi è sempre attuale. Rappresenta l’ultimo della catena produttiva. A livello storico, Fantozzi è meno attuale, nel senso che l’ultimo della catena produttiva non è più un sottoposto d’ufficio, ma è chi consegna le pizze. Ad ogni modo, c’è sempre uno sfigato che è vessato da un capo che non lo guarda neanche in faccia. È un modello economico che non ha una fine e lo sciopero generale del 29 novembre l’ha dimostrato bene".

Però Fantozzi era uno che si faceva passar sopra.

"Non era uno che scioperava, ma c’è un momento in cui prende coscienza della propria situazione. Però viene subito digerito dal sistema. Tira un mattone, indossando la sciarpa rossa, contro la Megaditta. Dopo aver studiato ’Il capitale’ di Marx, si rende conto che è tutta la vita che lo prendono per i fondelli. Ma la sua protesta non porta assolutamente a nulla, anzi. È quanto succede oggi. Pensiamo a quello che, piano piano, si comincia a credere degli scioperi: la gente inizia a essere più sofferente verso gli scioperi che partecipe alla lotta".

Questo è ben diverso dagli anni Settanta…

"Di sicuro non c’è più quel clima di lotta, in cui la sottomissione di Fantozzi spiccava di più. Ora, siamo un po’ più Fantozzi di prima. Un paradosso".

Siamo tutti un po’ più Fantozzi?

"Sì, perché siamo tutti più inebetiti di prima. Abbiamo il frigo un po’ più pieno e più comodità… e siamo sempre più ammaestrati a stare in casa. La cosa più divertente è che succedeva anche 50 anni fa. Nessuno si riconosce mai in Fantozzi: Fantozzi è sempre il vicino di casa, non siamo mai noi. E comunque il Fantozzi di allora aveva vantaggi che oggi ci sogniamo: aveva la casa di proprietà, andava in vacanza, aveva la pensione, aveva la famiglia… oggi, i rapporti si consumano in tre mesi e la pensione? Quando mai la vedremo? A 105 anni? I più fortunati, che andranno in pensione, verranno messi in un cortile, con un cecchino, che ne abbatterà il 30% per essere sicuri che l’Inps possa pagare. O magari faremo tutti i corrieri".

Una prospettiva fantozziana. Stiamo facendo sociologia con Fantozzi.

"È sempre stato così. Oggi si pensa che quel Fantozzi non ci rappresenti più: invece ci rappresenta tutti".

Francesco Franchella