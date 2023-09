Far Gravel, tempo fino a domani per le iscrizioni

C’è tempo fino a domani ad Argenta per iscriversi alla Far Gravel, che si terrà il 23 settembre. E’ una manifestazione ciclistica non competitiva, per ciclisti allenati e per ciclisti più contemplativi. C’è posto per tutti: dalla famigliola che vuole godersi il paesaggio ai ciclisti incalliti che pestano duro e amano il gusto della polvere e gli "psico-drittoni", ovvero i lunghi rettilinei per la quale Far Gravel è ormai famosa. Sono ammesse tutte le tipologie di biciclette: gravel (ovviamente!) MTB, E- Bike (di ogni tipo), bici da turismo, da corsa e storiche.