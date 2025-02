Fare impresa al femminile all’Informagiovani. Cna illustrerà le agevolazioni per le ragazze

Proseguono gli incontri "Aspettando la fiera del lavoro" Oh, my job!, che si svolgerà il 27 febbraio all’Istituto "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi e che conta già oltre 50 aziende aderenti. Nell’attesa del pomeriggio dedicato all’incontro tra domanda e offerta di occupazione, venerdì alle 15 sempre presso il Centro Informagiovani di Porto Garibaldi in via Teano n°3, si terrà il secondo appuntamento intitolato "Fare impresa al femminile: agevolazioni per aziende in rosa", con Cna di Ferrara che illustrerà quali agevolazioni e servizi sono a disposizione delle ragazze e delle donne che vogliono fare impresa. Saranno presenti Amelia Grandi e Jessica Morelli, rispettivamente responsabile e presidente di Cna Impresa Donna, che porterà la sua esperienza nell’imprenditoria. L’incontro è gratuito e aperto a tutti. È preferibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/QAeXrvXZyMB3fgDC8. Infine, il 20 febbraio alle 16.30, gli operatori del Centro per l’Impiego del Basso Ferrarese saranno a disposizione con l’ultimo appuntamento "Contratti & c.: Facciamochiarezza!" per fornire uno sguardo esperto e orientarsi al momento delle assunzioni, tra diritti e opportunità. Tutti i relatori saranno a disposizione dei partecipanti per chiarire dubbi e rispondere ad esigenze concrete. Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi all’Informagiovani: 0533-328336.