‘Fare la pizza’, lezioni di cucina

Arriva a Bondeno un Natale a misura di grandi e piccini. Dall’8 dicembre al 7 gennaio, sei sono gli eventi cardine del folto programma. In tutto 60 eventi e un albero illuminato in ogni frazione. Tante le iniziative in questi giorni a Bondeno in vista di quelli che saranno i giorni della festa. ð 345 463 5655). Mercoledì 6 dicembre, alle 9, nell’atrio del municipio, La Casa Residenza Anziani (Cra) di Bondeno addobba l’albero del palazzo Municipale. In Piazza Garibaldi sarà presente una nuova sorpresa luminosa

che saprà incantare e attrarre.