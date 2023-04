Fare nostra l’eredità della Resistenza

di Alessandro

Talmelli *

Il 25 aprile è la festa che ci ricorda i valori su cui è fondata la Repubblica: l’ antifascismo, la libertà e la democrazia. È il giorno in cui, oltre a celebrare la Liberazione d’Italia dal regime fascista e dalla occupazione militare tedesca, si ricordano il sacrificio e la resistenza di un popolo che, stremato da anni di guerra e ingiustizie, riuscì a riscoprire la sua libertà e a riconquistare la sua indipendenza. Libertà è democrazia! Ovvero ciò che non c’era in Italia prima del 25 aprile 1945. Per questo oggi

la chiamiamo festa di Liberazione. La causa di tutti quegli orrori si chiama Fascismo e Mussolini: il contrario della parola fascismo è libertà. Da cosa si libera l’Italia il 25 aprile? Dall’occupazione straniera, dalla guerra, dal fascismo. E’ la festa degli italiani, di tutti coloro che non vogliono vestire la camicia dello stesso colore ma vogliono essere se stessi. A risentire in questi giorni alcune dichiarazioni di esponenti della destra che ci governa, oltre che purtroppo anche dal Presidente del Senato, riecheggiano gli interrogativi quanto mai attuali che hanno tormentato a lungo la partigiana Marisa Sacco (l’unica donna a far parte della III divisione ’Giustizia e Libertà’ nelle Langhe, al comando di Giorgio Agosti) che diceva:

"Il mondo saprà dare giusto valore alle nostre azioni? Una volta tornati alla normalità, sapremo adattarci alla vita, a un mondo fatto di menzogne e ipocrisie oppure saremo degli spostati?". Questa è l’eredità della Resistenza nella Repubblica, il modo in cui lo Stato, dopo la tragedia della dittatura e della guerra, ha affrontato la stagione della ricostruzione di uno spirito unitario, di una convivenza tra italiani. È giusto ricordarlo per la sensazione che nella nostra storia nazionale si sia troppo in fretta rimosso il carattere drammatico del conflitto tra libertà e autoritarismo, tra democrazia e dittatura che ha segnato buona parte del nostro Novecento. Senza memoria non c’ futuro. Sapere da dove veniamo è fondamentale per comprendere dove possiamo e dove vogliamo andare.

* segretario Pd Ferrara