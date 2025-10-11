Fare scienza è un gioco. I principi della fisica diventano una mostra

Si apre oggi alle 16 nella sala ‘Nemesio Orsatti’ di Pontelagoscuro ‘Il Gioco e la scienza’. Si tratta di una nuova e originale mostra dedicata all’approccio ludico verso vari aspetti e fenomeni scientifici, aperta da oggi a domenica 19 ottobre , nell’ambito della Domenica Pontesana e della Fiera di Santa Teresa di Pontelagoscuro. La mostra è composta da giochi e oggetti, provenienti dalle raccolte de ‘La Terra Dell’Orso’ ed ‘E-Natura’, che hanno la caratteristica di utilizzare alcuni principi di fisica che inducono nel visitatore una sorta di stupore e di incantata curiosità. La visita alla mostra va prenotata sul sito https://www.laterradellorso.it/prenota-mostra/, è unicamente guidata, dura circa 60 minuti ed è organizzata in gruppi di max 30 persone con orari, sabato e domenica inclusi. L’evento è organizzato in collaborazione con Pro Loco Pontelagoscuro APS, Blog La Terra Dell’Orso, Ass. Pro Art, è patrocinata da Comune di Ferrara, UNIFE, INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, con il contributo di LINK Impianti di Ferrara, e C.A.F.A., Ristorante-Pizzeria Nonno Papero e Panificio Vincenzi di Pontelagoscuro. Nei giorni scorsi, inoltre, si è tenuto un incontro che ha riportato alla luce l’antica storia della ‘via Coperta’. La sala ‘Nemesio Orsatti’ sede della Pro Loco di Pontelagoscuro è stata teatro di una significativa consegna. Claudia Ronchetti, accompagnata dal marito Franco Antonini, ha voluto donare nelle mani del presidente Giovanni Pecorari un quadro che raffigura uno dei simboli della frazione di Pontelagoscuro, ovvero, la ‘via Coperta’. Dal 1944 l’antico borgo è stato cancellato da 34 bombardamenti i vicoli, le piazze, le strade, le attività, i monumenti e appunto la via Coperta divennero macerie. Claudia Ronchetti ha voluto dare seguito alla volontà della mamma Gianna Talassi di Pontelagoscuro.

Mario Tosatti