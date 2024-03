"Fare squadra per la comunità energetica"

Entra nel vivo il percorso per la creazione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) nel Comune di Tresignana. La Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta un nuovo modello per produrre, consumare e condividere energia pulita a ‘Km 0’: uno strumento per ripensare lo sviluppo del territorio mettendo al centro la partecipazione attiva delle persone e delle imprese, affinché si possa dare un contributo alla transizione energetica. La CER può quindi essere definita come un insieme di cittadini, associazioni, attività commerciali, artigianali, industriali e di piccole e medie imprese che si uniscono per la produzione e la condivisione di energia elettrica ad impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile. Grazie a un finanziamento della Regione Emilia – Romagna di 24.270 euro, inizia la fase di co-progettazione della Comunità Energetica Rinnovabile, con la possibilità di aderire per chi fosse interessato. Nell’ambito di questo percorso, giovedì 21 marzo alle 18, sia al Teatro ‘900 di Tresigallo, sia al Teatro comunale di Formignana si terrà un incontro illustrativo. "Il modello della CER è interessante perché, oltre a ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica da altri Paesi, prevede la creazione di comunità di autoproduzione e autoconsumo locali, andando ad agire anche sulla problematica della frammentazione locale – spiega il sindaco di Tresignana, Laura Perelli –. La nostra Amministrazione comunale crede molto in questa possibilità e nella sua potenzialità di portare benessere e coesione sociale".