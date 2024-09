Fargion direttore di Chirurgia . Vascolare

Il dottor Aaron Thomas Fargion, a partire dal mese di settembre, è il nuovo direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia Vascolare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Un doveroso ringraziamento va al prof. Vincenzo Gasbarro, che ha diretto per molti anni il Reparto, e al facente funzioni dottor Luca Traina (in carica provvisoriamente prima della nomina del nuovo Direttore).

Laureato con il massimo dei voti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Firenze (2003), nel 2008, il dottor Fargion, dopo aver conseguito la specializzazione in Chirurgia Vascolare, ha iniziato l’attività di Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, presso cui, nel novembre 2021, ha preso servizio come Professore Associato in Chirurgia Vascolare. Dal 2008 è stato docente alle lezioni frontali del corso di Laurea Magistrale Ciclo unico in Medicina e Chirurgia (poi Scuola di Scienze delle Salute) dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito del Corso di Specialità Medico-Chirurgiche. Dal 2015 diventa titolare dell’Attività Didattica Elettiva (ADE) dal titolo “Iter diagnostico-terapeutico dell’aneurisma dell’aorta addominale” rivolta agli studenti del corso di Laurea con interventi in diretta sia con metodica chirurgica tradizionale che endovascolare. E’ stato inoltre docente nella Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia che in quella di Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Firenze, di cui è diventato vicedirettore nel 2022.

"E’ con grande entusiasmo – commenta Fargion – m che mi accingo ad iniziare il mio percorso. La mission che cercherò di portare avanti prevede da un lato il potenziamento dell’attività della Chirurgia Vascolare sul territorio, dall’altro implementerò le metodiche di trattamento mini-invasivo delle quali mi sono occupato negli ultimi anni".