Farina, ritratto d’una vita Con Cerchiare il quadrato

di Francesco Franchella

"Ai Diamanti Franco Farina portò l’arte contemporanea 1963 – 1993". "Qui nacque l’Officina Ferrarese di Roberto Longhi 1933-1934". Due targhe come due colonne, due capisaldi su cui si regge l’architrave di Palazzo dei Diamanti e della storia dell’arte ferrarese: Roberto Longhi, che ha declinato la scuola dei pittori estensi, e Franco Farina, che ha reso mondo la provincia. La targa che sintetizza il lavoro di quest’ultimo è stata scoperta ieri, per la presentazione del volume ‘Cerchiare il quadrato’, dedicato al progetto culturale che ha fatto di Palazzo dei Diamanti un centro dell’arte contemporanea tra i più vivi e fecondi in Italia e nel mondo.

Questo grazie all’intuito e al lavoro di Franco Farina, storico direttore delle Civiche Gallerie d’Arte Moderna di Ferrara. Protagonisti della programmazione di Farina, sono stati grandi interpreti come Man Ray, Andy Warhol e la pop art, Sebastian Matta, Boldini, Previati, i metafisici e artisti affermati in ambito internazionale. Un trentennio d’oro (1963-1993) per la cultura ferrarese, in cui fondamentale è stato il contributo di Lola Bonora, moglie di Farina e direttrice del Centro Video Arte (affiancata da Carlo Ansaloni e Giovanni Grandi). "Onore a Franco Farina – commenta Vittorio Sgarbi, presidente di Ferrara Arte – che ha avuto l’intuizione di far diventare Ferrara centro del mondo reale e non probabile: all’epoca, occorreva venire a Ferrara, città di provincia che offriva le stesse cose che poteva offrire Parigi". Il libro ‘Cerchiare il quadrato’, curato da Chiara Vorrasi, Ada Patrizia Fiorillo e Massimo Marchetti, è un racconto a più voci volto a rileggere l’apogeo contemporaneo della storia dell’arte ferrarese, disegnando un ritratto della personalità di Farina. "Il volume – così l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli – raccoglie il patrimonio di opere che Lola Bonora ha donato al Comune nel 2019, seguendo la volontà di Farina, in modo che tornassero alla città, ai suoi cittadini, a noi". "Questo libro è una riflessione collettiva sulla stagione di Farina – spiega Vorrasi – una riflessione che costituisce l’impalcatura critica che permetterà di collocare le opere alla riapertura del museo". La prima parte del volume – ‘Ritratto d’autore’ – è riservata alle testimonianze di personalità che sono state al centro della ‘programmazione Farina’ (come Marina Abramovic, Maurizio Bonora, Fernanda Fedi, Elio Marchegiani…), ma anche di critici e storici (Renato Barilli, Vittorio Sgarbi, Claudio Cerritelli...). La seconda sezione – ‘Un museo, una città, un progetto’– vede interventi dei curatori e di accademici e storici dell’arte di diverse generazioni, come Tatiana Basso, Francesco Poli, Claudio Spadoni. "Nella sua impostazione – spiega l’artista Maurizio Bonora – Farina ha sempre privilegiato il sistema pubblico dell’informazione dell’arte". "Farina aveva un suo gusto personale, ma lo ha messo da parte – aggiunge, Marchetti – perché tutte le correnti si dovevano esprimere: per questo ha fatto un servizio pubblico". Si commuove Ada Patrizia Fiorillo, docente dell’università di Ferrara e curatrice del volume: "quando Lola (Bonora ndr.) saprà di questo progetto, gioirà. Il nostro libro rende effettiva tangibilità alla stagione artistica di Franco Farina".