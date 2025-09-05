Farinelli: "Basta iniziative natalizie al Parco della Resistenza"

Michele Farinelli, segretario del Pd di Comacchio, è decisamente contrario alla possibilità che il Parco della Resistenza della cittadina lagunare possa ospitare il Villaggio di Babbo Natale il prossimo dicembre come successe lo scorso anno. Il segretario del Pd sottolinea come nei giorni scorsi il comune di Comacchio abbia pubblicato il bando rivolto alle associazioni per le iniziative di Natale, e ricorda come un anno fa, a dicembre, la scelta di collocare il Villaggio di Babbo Natale al Parco della Resistenza aveva suscitato molte polemiche. "Parliamo di un luogo che custodisce la memoria della Resistenza comacchiese, che porta con sé il ricordo di tante persone uccise in quegli anni. Un anno fa dicemmo che non era uno spazio adatto e lo ribadiamo convintamente anche oggi. Nel nuovo bando si legge che il Parco sarà di nuovo disponibile, "previo assenso di Anpi". È grave che una responsabilità politica così delicata venga scaricata sulle spalle dell’Associazione Partigiani. È il Comune che deve assumersi fino in fondo le proprie scelte e non demandarle ad altri". Chiede al vicesindaco Maura Tomasi di "alzare l’asticella del confronto senza lasciare scelte così importanti a tecnici lontani e avulsi dalla realtà comacchiese". Poi avanza una proposta concreta: il Circolo Anmi, vicino a via dello Squero, potrebbe essere la sede ideale per il Villaggio di Babbo Natale, un luogo accessibile, ben visibile anche per chi arriva da Porto Garibaldi o parcheggia in zona.