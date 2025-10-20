Farinelli (Pd): "Più investimenti su arte e cultura"

"Comacchio può diventare la piccola capitale dell’arte e della creatività". Lo dice il segretario del Pd Michele Farinelli che prendendo spunto dall’Irlanda dove, sulla base di uno specifico programma, lo Stato "garantirà 325 euro a settimana a oltre duemila artisti, musicisti e creativi". Il segretario del Pd reputa sia una misura che non regala nulla, ma restituisce, finalmente, dignità a chi produce valore culturale ed economico e si traduce in un segnale forte e concreto. Lancia un appello allo Stato italiano perchè cominci a farlo poiché "un investimento del genere non è una spesa, ma un moltiplicatore, crea occupazione, genera turismo e muove economia". Non bastano più i contributi occasionali, per Farinelli serve un vero ecosistema culturale, che faccia della creatività una parte strutturale dell’economia locale e propone un "reddito di base comunale per la cultura", anche sperimentale, sostenuto da fondi europei o regionali "per garantire continuità e dignità al lavoro creativo". Il progetto dovrebbe partire da Comacchio, per lanciare "un segnale nuovo, un laboratorio di futuro". Il territorio lagunare, sottolinea, "ha un patrimonio naturale e urbano straordinario con luoghi nati per ospitare mostre, laboratori, residenze artistiche, percorsi di formazione, nel quale vivono giovani talenti, musicisti, illustratori, fotografi, artisti di strada", che però "subiscono troppa precarietà, burocrazia e spazi inutilizzati. Serve – prosegue – un cambio di passo, una visione". Pensa a bandi mirati per artisti residenti, a incentivi per chi rigenera edifici abbandonati trasformandoli in studi o laboratori, a residenze artistiche che attirino creativi non solo dall’Italia. Comacchio, secondo il segretario del Pd, "ha davvero tutto per diventare la piccola capitale dell’arte nel Parco Delta del Po e trascinare l’intero territorio provinciale".