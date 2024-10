‘Farmaci e buon uso’. Medicine, addio rischi con i consigli degli esperti

Come assumere correttamente i farmaci? Quali sono i rischi legati a un utilizzo improprio dei medicinali? A questi e a tanti altri quesiti in tema di salute si cercherà di dare risposta nel corso dei nove incontri pubblici della rassegna ‘Farmaci e buon uso’, al via da giovedì, nelle sedi delle contrade cittadine. L’iniziativa, promossa dall’Avis comunale di Ferrara, è sostenuta dall’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara con un contributo di 5mila euro.

Per l’evento, realizzato in collaborazione con le Aziende Sanitarie Ferraresi, Afm-Farmacie Comunali, Federfarma Ferrara e Fondazione Palio, si tratta di un ritorno, dopo il primo ciclo di sette appuntamenti che si sono tenuti sul territorio la scorsa primavera, con la partecipazione di centinaia di cittadini. Il programma e gli obiettivi del nuovo ciclo di incontri sono stati illustrati oggi in conferenza stampa, nella residenza municipale di Ferrara, dall’Assessore comunale alle Politiche sociosanitarie, assieme al presidente di Avis Comunale Ferrara Sergio Mazzini, al Responsabile dell’Unità di raccolta sangue di Ferrara Fabio Palma, al direttore della Farmacia Ospedaliera di Ferrara Anna Marra, al direttore generale di Afm Paola Nocenti, alla presidente di Federfarma Ferrara Stefania Menegatti e al presidente della Fondazione Palio Nicola Borsetti. L’intento, come spiegato dai promotori, è quello di offrire ai cittadini che parteciperanno ai nove incontri l’opportunità di costruirsi una propria consapevolezza su un tema di attualità quotidiana, come quello sul giusto utilizzo dei medicinali, che se affrontato senza le dovute accortezze può provocare gravi conseguenze, specialmente nelle persone più fragili. L’uso improprio dei medicinali, come è stato sottolineato, è una questione di interesse pubblico, che riguarda indistintamente tutte le fasce della popolazione, dai più piccoli ai più anziani. Per questo gli organizzatori auspicano un’alta partecipazione alle serate, così come già avvenuto per la passata edizione.

Gli incontri, che si svolgeranno sempre di giovedì sera con inizio alle 21, proseguiranno fino a metà dicembre, nella sede della Corte Ducale (il 10 ottobre in via Ricciarelli 72 ad Aguscello) e nelle sedi delle 8 contrade del Palio. Nel corso di ogni serata interverranno un medico di Avis, un rappresentante della Farmacia ospedaliera e territoriale e un farmacista. I partecipanti riceveranno consigli per un utilizzo appropriato dei farmaci, sugli eventuali rischi e sulle accortezze da adottare in tema di conservazione e assunzione dei medicinali. Sarà anche l’occasione per parlare di donazione del sangue e del plasma, oltre che di vaccinazione antinfluenzale. Al termine delle serate sarà distribuito ai partecipanti un ’questionario di gradimento’ e un porta pastiglie in omaggio.